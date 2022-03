Jagiellonia Białystok - Wisła Płock. Wygrywamy w Białymstoku! Doskonały występ Nafciarzy. Zabrakło tylko skuteczności!

Jagiellonia Białystok 0-1 Wisła Płock

Zabójczy początek i kontrola spotkania

Mecz od ataków rozpoczęli gospodarze, zbliżając się w okolice naszego pola karnego, jednakże w pierwszych minutach Jadze nie udało się zagrozić Krzysztofowi Kamińskiemu. Wiślacy nastawiali się na grę z kontrataków i taka szansa pojawiła się w 5. minucie. Piłka trafiła na prawe skrzydło do Vallo, a ten zagrał płaską piłkę w pole karne. Dopadł do niej Kolar, uprzedzając obrońców i bramkarza, i wpakował ją do siatki przy jednym kontakcie, wyprowadzając nas na szybkie prowadzenie! Miejscowi musieli ruszyć do odrabiania strat i ponownie wrócili na naszą połowę. W 9. minucie piłka z prawego skrzydła trafiła pod nogi Karola Struskiego, który dostał się z nią w pole karne i spróbował zagrać po ziemi wzdłuż linii bramkowej, ale futbolówka nie trafiła do żadnego z jego kolegów. Kolejna próba pojawiła się w 11. minucie, gdy na strzał z dystansu zdecydował się Fedor Černych. Jego próba, chociaż dość mocna, nie sprawiła problemów Kamykowi, który pewnie złapał piłkę w koszyczek. W odpowiedni, jeszcze w tej samej minucie, zaatakowała Wisła, ponownie przedzierając się prawą stroną. Vallo zagrał do wchodzącego w pole karne Zbozienia, ale w ostatniej chwili zablokował go defensor i mieliśmy rzut rożny, który nie przyniósł żadnej korzyści. Nafciarze bardzo groźni byli prawą stroną i tam też pojawiła się kolejna okazja. Ponownie zagrał nasz słowacki skrzydłowy do Kolara. Nieskutecznie interweniował Pazdan, dzięki czemu piłka doszła do napastnika, a ten wycofał ją do Rafała Wolskiego, który jednak fatalnie przestrzelił. Chwilę później jednak nasz playmaker oddał już celny strzał. Tym razem akcja ruszyła z lewej strony i krótko ze sobą zagrali ponownie Wolski z Kolarem. Środkowy pomocnik minął obrońcę i oddał strzał po długimi słupku, ale dobrze interweniował bramkarz białostoczan, zbijając piłkę na korner.