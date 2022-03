Orlen Wisła Płock. Krzysztof Komarzewski pozostanie w Wiśle! Podpisał nowy kontrakt

Krzysztof Komarzewski na dłużej w Wiśle

SPR Wisła Płock poinformowała o podpisaniu nowego kontraktu z Krzysztofem Komarzewskim. Nowa umowa naszego prawoskrzydłowego będzie obowiązywać przez kolejne dwa sezony , to oznacza, że Komara będziemy obserwować w niebiesko-biało-niebieskich barwach do końca czerwca 2024 roku.

Dwa lata w Płocku

Krzysztof Komarzewski urodził się 18 września 1998 roku i przez całą swoją początkową karierę związany był z Pomorzem. Grał, między innymi, w SMS-ie Gdańsk, z którego później trafił do Wybrzeża, gdzie mógł pokazać się w PGNiG Superlidze. To dzięki temu właśnie jego następnym krokiem był Płock i gra dla Orlen Wisły. Do naszego zespołu dołączył przed sezonem 2020/21. W swoim pierwszym sezonie na Tumskim Wzgórzu zanotował 78 bramek w lidze oraz 16 w Lidze Europejskiej. W bieżących rozgrywkach mógł poprawić swój dorobek, prezentując w miarę podobną skuteczność - dotychczas rzucił 40 bramek w lidze i osiem w europejskich rozgrywkach.

Pechowa kontuzja

Komar mógł poprawić swoje statystyki, ale, jak wiemy, już tego nie dokona. Wszystko z powodu feralnej kontuzji, której nabawił się podczas wyjazdowego spotkania Ligi Europejskiej ze słowackim HT Tatran Prešov. Wówczas młody skrzydłowy, wracając do obrony, wszedł w pojedynek z jednym z rywali. Obaj upadli na parkiet, ale nasz szczypiornista zrobił to tak nieszczęśliwe, że doznał okrutnie wyglądającego złamania ręki. Komarzewski jest już jednak po operacji i przechodzi rehabilitację, ale w tym sezonie na pewno nie zobaczymy go już na parkiecie. Cieszymy się jednak, że mimo pecha zawodnika, władze klubu postanowiły wyciągnąć do niego dłoń i przedłużyć z nim umowę. Życzymy zdrowia i jak najszybszego powrotu, a wtedy kilkunastu bramek w każdym meczu!