Orlen Wisła Płock. Mikołaj Czapliński podpisał nowy kontrakt i został wypożyczony do hiszpańskiego Bathco BM Torrelavega

Mikołaj Czapliński na dłużej w Wiśle

Wypożyczenie do Hiszpanii

Klub przekazał jednocześnie informacje, że Czapla najbliższy sezon spędzi w hiszpańskim Bathco BM Torrelavega. Nie jest to drużyna, którą może kojarzyć większość kibiców szczypiorniaka, ale nie ma się też czemu dziwić. Klub powstał w 2002 roku i dotychczas grał na niższych szczeblach ligowych. Przed tym sezonem udało mu się wywalczyć awans do hiszpańskiej ekstraklasy, gdzie dotychczas idzie im, jak na beniaminka, nie najgorzej. Po 20 rozegranych spotkaniach zajmują jedenaste miejsce w lidze, a dotychczas wygrali osiem meczów i jeden zremisowali. Można ich zatem uznać za ligowego średniaka, raczej z tej niższej półki, dlatego należy oczekiwać, że Czapliński wyjeżdża tam po to, by grać regularnie i notować występy w każdym kolejnym spotkaniu. W innym wypadku ten ruch będzie dla nas kompletnym niezrozumieniem.