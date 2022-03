Orlen Wisła Płock. Nafciarze powołani do swoich reprezentacji! Zobacz, gdzie i kiedy zagrają płoccy szczypiorniści!

Przerwa reprezentacyjna

Rozpoczęta przerwa reprezentacyjna jest pierwszą pauzą na zgrupowania reprezentacji w 2022 roku. To specyficzny czas, ponieważ dla zawodników będzie to pierwsze spotkanie z reprezentacjami od Mistrzostw Europy. Często po wielkich turniejach dochodzi do różnych przetasowań, ale mimo to uznanie w oczach selekcjonerów znalazło kilku szczypiornistów Orlen Wisły Płock. Wiele kadr narodowych ten moment traktuje też jako przegląd kadr, bo najlepsze zespoły mają "okienko" od oficjalnych meczów. Te - w ramach eliminacji do mistrzostw świata - przyjdą w kwietniu.