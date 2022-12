PKN ORLEN finalizuje transakcje z Aramco. Firma będzie m.in dostarczać ropę naftową dla koncernu

W ramach transakcji, ogłoszonej już w styczniu 2022 r., PKN ORLEN utrzymał 70% udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tys. baryłek dziennie, Aramco obejmie 30% udziałów w rafinerii, 100% biznesu hurtowego i 50% udziałów w obszarze paliwa jet w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce.

- Zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca nie tylko do Polski, ale całego regionu. Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w kilku różnych obszarach, co gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój bieżącej działalności, ale też skuteczne wejście w nowe linie biznesowe. Oznacza to dla nas nowe możliwości wzrostu, które umożliwią dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach, w tym produktach zapewniających wysoką marżę – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.