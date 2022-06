Płocki Eko Piknik. Ekologiczne spotkanie dla dzieci na pierwszy dzień lata w Płocku już w środę! Będzie połączony ze zbiórką elektrośmieci

- Według szacunków przetrzymujemy ich aż 20 milionów sztuk, a statystyczny Polak w minionym roku wyprodukował 8 kilogramów elektrycznych śmieci. Nie można wyrzucać ich do zwykłych odpadów, ponieważ stanowią istotne zagrożenie dla środowiska – zawierają szkodliwe substancje. Poddane recyklingowi w specjalistycznych zakładach przetwarzania, zyskują drugie życie. Odzyskane surowce mogą zostać użyte ponownie do produkcji elektroniki lub do stworzenia tak niezwykłych rzeczy jak ule z recyklingu. - czytamy w zapowiedzi pikniku.