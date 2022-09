Płockie szkoły biorą udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym. Mogą wygrać nawet 50 tysięcy złotych

W konkursie organizowanym przez Fundację Odzyskaj Środowisko mogą wziąć udział różne placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. By wejść do "gry" trzeba wysłać zgłoszenie z danymi koordynatora, przygotować fotorelację z czerwonym pojemnikiem na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie rozpocząć rywalizacje o punkty - zbierając elektryczne śmieci. Za zgromadzone elektryczne śmieci w trakcie zbiórek, w zależności od ich rodzaju, przyznawane są punkty. Na przykład - za zużytą lodówkę szkoła otrzyma 30 punktów, za stary telewizor 7 punktów, a za tonery 2 punkty. Punktacja w systemie nalicza się automatycznie. Szkoła, która w wyznaczonym terminie zbierze największą ilość punktów, wygrywa 50 tysięcy złotych.

W naszych domach i mieszkaniach zgromadziliśmy ponad 20 milionów sztuk elektrośmieci, dlatego najwyższy czas zrobić porządek i przekazać je do recyklingu. Z części przekazanych materiałów powstaną ule z charakterystycznymi czerwonymi daszkami oraz dzieła sztuki w nurcie trash art. Chcemy pokazać praktyczny wymiar edukacji ekologicznej – oprócz wiedzy teoretycznej potrzebne są konkretne działania, dlatego zachęcam wszystkie szkoły do rejestracji w programie. Pokażcie, że łatwo jest być eko. Nagroda w wysokości 50 000 złotych być może czeka właśnie na Was – podkreśla Malwina Szwarc z Fundacji Odzyskaj Środowisko.