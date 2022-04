Pogoń Szczecin - Wisła Płock. Fantastyczny występ Nafciarzy! Wisła tuż za miejscem dającym awans do europejskich pucharów! Damian Kelman

W drugim meczu 28. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock grała na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Chociaż przed spotkaniem wydawało się, że wygrana może być ogromną niespodzianką, Nafciarze zaprezentowali się z doskonałej strony i wywieźli z Grodu Gryfa trzy punkty, wygrywając 2:1 (1:1). Udało się Wiślakom odwrócić losy meczu, bo jako pierwsi do siatki trafili rywale, ale płocczanie odpowiedzieli golami Łukasza Sekulskiego i Jorginho! Wynik ten oznacza, że przynajmniej do soboty wskakujemy na piąte miejsce i mamy punkt straty do czwartej lokaty, która daje możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów.