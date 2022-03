Pomoc dla Ukrainy. Hotel Dębowa Góra będzie dostępny dla uchodźców? Pojawiły się wstępne deklaracje

Prezydent Andrzej Nowakowski poinformował dziś, że pojawiły się pierwsze deklaracje ze strony PKN ORLEN w sprawie udostępnienia hotelu Dębowa Góra dla miasta na rzecz pomocy napływającym do Płocka ukraińskich uchodźców. Obiekt jest własnością koncernu.

- Intensywnie rozmawiamy z wieloma firmami, które w różnej formule angażują się na rzecz uchodźców. Zwróciłem się do PKN ORLEN o udostępnienie hotelu Dębowa Góra. Na ten moment mam ustne deklaracje, że koncern przychylił się do tej prośby i będzie uruchamiał ten obiekt. Potrwa to około dwóch tygodni. Mam nadzieję, że nie będzie już potrzebny, ale dziękuję za deklarację i gotowość przygotowania tego obiektu - powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka.