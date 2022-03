Razem z Ukrainą. Płocka Galeria Sztuki przygotowuje artystyczną galerię-tęczę i zaprasza do współpracy ukraińskich artystów

Tęcza dla Ukrainy

Płocka Galeria Sztuki dołącza do akcji pomocy dla Ukrainy, która od miesiąca znajduje się pod ofensywą rosyjskiego najeźdźcy. Jako ośrodek kulturalny postanowiła zrobić to w najbardziej odpowiedni i kreatywny sposób. Chodzi o stworzenie galerii zdjęć, które odnosić się będą do tęczy i symbolizować będą przyjście wiosny - nadzieje dla Ukrainy i uwolnienie się z opresji.