Kobylniki. Zderzenie dwóch motocyklistów. 13-latek w szpitalu. Interweniował śmigłowiec ratowniczy Damian Kelman

W niedzielę w Kobylnikach doszło do zderzenia dwóch motocykli. W wyniku wypadku, 13-latek został zabrany do szpitala. Do udzielenia pomocy konieczne było przybycie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.