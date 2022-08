Nowe Miszewo. Wypadek pod Płockiem. Mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo Damian Kelman

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek wieczorem w gminie Bodzanów. Mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. Konieczne było użycie narzędzi, by wyciągnąć go z pojazdu.