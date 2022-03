Orlen Wisła Płock. Marcel Sroczyk zawodnikiem Wisły! Kim jest nowy skrzydłowy Nafciarzy?

Marcel Sroczyk w Orlen Wiśle Płock

Wychowanek Lubina

Marcel Sroczyk urodził się 17 maja 1998 roku. Występujący na pozycji lewoskrzydłowego zawodnik mierzy 183 centymetry wzrostu i niemal przez całą swoją karierę związany był z Zagłębiem Lubin. W piłkę ręczną zaczął grać w wieku 13 lat, gdy trafił do Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie. Tam też się ogrywał, aż do momentu ukończenia liceum sportowego. Wówczas trafił na wypożyczenie do pierwszoligowego AZS-u Zielona Góra, w którym, w sezonie 2017/18 zanotował 15 meczów i zdobył 51 bramek. W tych samych rozgrywkach wrócił jeszcze do Lubina na decydujące mecze i zagrał w dziesięciu spotkaniach, wpisując się na listę strzelców 26 razy. Przez następne cztery lata był już etatowy zawodnikiem Superligi. Nieco mniej występów zanotował w ubiegłym sezonie, gdy przechodził kontuzję. Poza tym w poszczególnych sezonach zaliczył następujące liczby: