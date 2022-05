Orlen Wisła Płock w Final Four Ligi Europejskiej może zagrać z chorwackim RK Nexe Našice. Poznajcie sylwetkę rywala

RK Nexe Našice

RK Nexe Našice to chorwacki klub założony 5 października 1959 roku w Našicach - małym miasteczku liczącym obecnie około osiem tysięcy mieszkańców. Mimo że klub ma już ponad 70 lat, to największe sukcesy zaczął świecić dopiero w XXI wieku, a tak naprawdę dopiero po przejęciu klubu przez Nexe Group w 2006 roku. Wcześniej drużyna występowała pod innymi nazwami, między innymi, "Partizan", "NAŠK" czy "Kobra Jeans". W sezonie 2004-05 wygrali II ligą chorwacką i od tamtej pory nieprzerwanie występują w elicie, jednakże cały czas znajdują się w cieniu HC PPD Zagreb, który nie ma sobie równych i rok w rok wygrywa wszystko, co się da. Nexe stara się gonić rywali i od dłuższego czasu również nieprzerwanie zdobywa wicemistrzostwa, ale jak na razie nie stać ich na więcej. Od sezonu 2011/12 Chorwaci występują również w Lidze SEHA (South East Handball Association). Jeśli chodzi o obecny sezon, nic się nie zmieniło. Krajowe rozstrzygnięcia w Chorwacji się zakończył i ponownie dwukrotnie Nexe skończyło na drugim miejsce. Jeśli chodzi o ligę SEHA, Chorwaci wystartowali bardzo dobrze, mając komplet punktów po dwóch meczach, ale rozgrywki zostały zawieszone i nie wiadomo, czy zostaną w tym sezonie wznowione. Dotarcie do Final Four jest natomiast ich największym sukcesem w Europie w historii.