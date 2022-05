Orlen Wisła Płock - RK Nexe Našice. Nafciarze wygrali z Chorwatami! Mamy trzecie miejsce w Lidze Europejskiej!

Orlen Wisła Płock 27:22 RK Nexe Našice

Skład Wisły: Adam Morawski, Admir Ahmetasević - Michał Daszek 3, Tin Lučin 3, Jan Jurecić 4, Uroš Mitrović, David Fernández 1, Abel Serdio 4, Leon Šušnja, Zoltán Szita 3, Przemysław Krajewski, Mirsad Terzić, Lovro Mihić 5, Mikołaj Czapliński, Dmitrij Żytnikow 4, Sergei Kosorotov.

Skład Nexe: Dominik Kuzmanović, Mihailo Radovanović - Saša Barišić Jaman, Marin Jelinić 2, Ivan Vida, Borna Manci Mičević 3, Alen Blažević, Andraž Velkavrh, Tomislav Severec 1, Luka Moslavac 3, Janko Kević, Mario Tomić 2, Fahrudin Melić 4, Halil Jaganjac 1, Dorian Markušić 1, Gianfranco Pribetić 5.

Kary: Fernández 6', Šušnja 52' - Blažević 20'.

Czerwona kartka: Terzić (za uderzenie przeciwnika w twarz) 24'.

Sędziowie: Dimitar Mitrevski, Blagoja Todorovski (Macedonia Północna).

Po sobotnim słabym spotkaniu, Nafciarze przystępowali do spotkania z RK Nexe z nadzieją poprawy nastrojów i przede wszystkim gry. Nie wszystko w naszej grze wyglądało najlepiej, ale przeciwnicy dostosowali się poziomem i popełniali mnóstwo błędów w ataku, dzięki też naszej skutecznej obronie. Niestety, i my nie unikaliśmy wręcz dziecinnych strat, ale w pewnym momencie odskoczyliśmy na pięć bramek. Rywale w końcówce pierwszej części zniwelowali to i ostatecznie do szatni schodziliśmy, prowadząc 14:13. Po przerwie obraz gry w zasadzie nie uległ zmianie. Chorwaci prezentowali się słabo, a my dobrze graliśmy w obronie. Tym razem nie popełnialiśmy już sami tyle błędów i byliśmy bardziej skuteczni, dzięki czemu w pełni zasłużenie i bez większej "nerwówki" wygraliśmy 27:22, zapewniając sobie najniższy stopień podium. Trzecie miejsce w Lidze Europejskiej to również nasz historyczny wynik. Poprawiliśmy osiągnięcie z tamtego roku, gdy byliśmy na czwartym miejscu. Brawo Nafciarze! Przed nami jeszcze zwieńczenie sezonu - finał PGNiG Pucharu Polski. 4 czerwca o godzinie 18:30 zagramy w Tarnowie z Łomżą Vive Kielce.

Relacja: