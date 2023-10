Październik w Płocku: Przegląd prasy z września 2023 w Płocku, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2023 w Płocku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Młodzieżowym Domu Kultury rozpoczęły się 3-dniowe warsztaty wokalne, teatralne i plastyczne. Ich zwieńczeniem będzie odegranie sztuki teatralnej oraz odsłonięcie pomnika Marceliny Rościszewskiej.

Zbliża się czas, kiedy weźmiemy udział w wyborach 2023. Poniżej lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 16 i do Senatu z okręgów numer 38, 39. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który ubiega się o mandat posła i jednego z kandydatów, który stara się o uzyskanie mandatu senatora. Sprawdźcie, kto powalczy w wyborach parlamentarnych jesienią 2023.