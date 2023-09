Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Płocku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Płock: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Płocku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek (28 sierpnia) w Płocku. Przy ul. Mickiewicza volvo wjechało w znak, a następnie w sygnalizator świetlny. Kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miał prawie 4 promile alkoholu we krwi.