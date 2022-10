Śmiertelny wypadek Łąck. Na drodze krajowej numer 60 doszło do zderzenia dwóch samochodów. 84-letni kierowca zmarł na miejscu

Śmiertelny wypadek w Łącku

Opisywana sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 17 października, około godziny 13:00. Na Drodze Krajowej nr 60 w Łącku doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Winnym zamieszania był kierowca samochodu marki Rover, który zjechał ze swojego pasa i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto. To właśnie kierowca Rovera, 84-latek, zmarł na miejscu. Drugi kierowca został przewieziony do szpitala.

Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący samochodem osobowym marki Rover z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą toyotą. W wyniku odniesionych obrażeń 84-letni kierujący samochodem marki Rover zmarł natomiast 58-latek kierujący toyotą z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. - informuje płocka policja.

Obecne droga jest zablokowana w dwóch kierunkach:

jadąc od strony Płocka w kierunku Łącka od Ronda im.bł.o.Honorata Koźmińskiego

jadąc od Gostynia w kierunku Płocka - od ronda w Łącku.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około półtorej godziny do 16:30-17:00.