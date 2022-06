Wisła Płock. Jakub Rzeźniczak na dłużej w Wiśle. Podpisał nowy kontrakt

Jakub Rzeźniczak na dłużej w Wiśle

Wisła Płock poinformowała o podpisaniu nowego kontraktu z Jakubem Rzeźniczakiem. Kapitan Nafciarzy podpisał umowę na kolejny sezon. Oznacza to, że nasz doświadczony obrońca będzie występował w niebiesko-biało-niebieskich barwach do 30 czerwca 2023 roku.

Doświadczona ostoja defensywy

Jakub Rzeźniczak dołączył do Wisły Płock przed sezonem 2019/20 już wówczas będąc doświadczonym zawodnikiem z licznymi triumfami na polskich i europejskich boiskach. Przez kolejne trzy sezony nabrał natomiast jeszcze więcej boiskowej mądrości, co przekładało się na to, że z roku na rok stawał się jeszcze pewniejszym punktem naszej drużyny, notując większą liczbę występów. Pierwszy sezon - 16 meczów i dwie bramki w lidze - drugi - 21 spotkań i jeden gol - miniony rok - 28 meczów. Można zatem żartobliwie powiedzieć, że im więcej Rzeźnik gra, tym słabiej prezentuje się pod bramką rywala, ale najważniejsze, że swoje zadania w obronie spełnia perfekcyjnie, rzadko rozgrywając gorsze spotkania. Najsłabszy i chyba jedyny odstający od pewnej normy w tym sezonie rozegrał z Zagłębiem Lubin w 22. kolejce (porażka 1:3), ale też trudno go do końca winić, bo pierwszy raz od dawna musiał sprawdzić się na prawej obronie, a jednak jego wiek i motoryka nie przemawiają już za grą na tej pozycji. Na środki spisuje się nie nagannie i nie raz jest ostoją naszego zespołu. Liczymy, że tak samo będzie i w sezonie 2022/23, a może wówczas zdecyduje się zostać u nas jeszcze na kolejny rok? Powodzenia Kuba!