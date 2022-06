Wisła Płock. Czwarte letnie wzmocnienie Nafciarzy! Davo dołącza do zespołu

Davo w Wiśle Płock

To już czwarte letnie wzmocnienie Wisły Płock. Po sprowadzeniu Michała Mokrzyckiego, Martina Šulka, Steve'a Kapuadiego, przyszedł czas na sprowadzenie kogoś na wskroś ofensywnego. Do ekipy Nafciarzy dołącza Davo , czyli David Álvarez. Hiszpan podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

Całe życie w Hiszpanii

Davo urodził się 18 grudnia 1994 roku w Gijón i właśnie z rejonem Asturii związana jest jego początkowa przygoda z piłką nożną. Zaczynał w zespole Luarca CF, z którego przeniósł się do Real Avilés CF, gdzie po raz pierwszy otrzymał szansę gry w drużynie seniorskiej - w rezerwach, w sezonie 2011/12. Przez dwa lata był raczej marginalną postacią, dopiero wchodzącą do poważnej piłki, ale od rozgrywek 2013/14 ta sytuacja się zmieniła, a rok później, aż do dziś, w zasadzie, gdzie się pojawiał, stawał się podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. Jego rola na boisku nie jest jasno sprecyzowana, ale wzrost i kraj pochodzenia mogą wskazywać na bardziej techniczne podejście do futbolu - Hiszpan nie ma nawet 180 centymetrów wzrostu. Gdy przychodził do UD Ibiza, czyli swojego ostatniego klubu, ówczesny trener, jako jeden z głównych atutów przytaczał ten, że zawodnik potrafi zagrać na każdej pozycji w ataku. Często tego typu piłkarze są traktowani jak zapchaj dziury, ale nie w tym przypadku. Davo grał dużo, bardzo dużo, a w niektórych sezonach zdobywał naprawdę niesamowite osiągnięcia strzeleckie. Przejrzeliśmy jego dotychczasowe osiągnięcia sezon po sezonie, odkąd zaczął regularnie grać w pierwszych drużynach. Tak prezentują się jego liczby w samej lidze: