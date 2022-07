Orlen Wisła Płock. Firma Modular System zwiększa wsparcie klubu. Zwielokrotnienie świadczenia na rzecz pierwszego zespołu

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Orlen Arenie, ogłoszono podpisanie nowej umowy sponsorskiej pomiędzy SPR Wisłą Płock a Modular System. Firma znacząco zwiększyła swoje wsparcie finansowe na rzecz klubu. Umowa będzie obowiązywała przez kolejny sezon, czyli do końca czerwca 2023 roku.

- To nasza czwarta umowa. Pierwsza była podpisana na sezon 2019/20. Z mojej perspektywy współpraca kształtuje się w najlepszy sposób. Nowa umowa to umowa już zupełnie inna - z większym zaangażowaniem sponsora i większym wsparciem finansowym, co pozwoli nam zrealizować strategiczne cele sportowe. Ta umowa będzie jeszcze lepiej cementować naszą współpracę i da nam możliwość znacznie większego rozwoju. - powiedział prezes SPR Wisły Płock, Robert Czwartek.