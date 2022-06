Orlen Wisła Płock. Gonzalo Perez Arce zawodnikiem Wisły. Podpisał dwuletni kontrakt. Kim jest hiszpański skrzydłowy?

Gonzalo Perez Arce w Wiśle

SPR Wisła Płock zakontraktowała nowego zawodnika. Gonzalo Perez Arce dołączy do Nafciarzy. Hiszpan podpisał z klubem dwuletni kontrakt, co oznacza, że będzie naszym szczypiornistą do 30 czerwca 2024 roku. Kim jest nowy nabytek Wisły?