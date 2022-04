Orlen Wisła Płock - TBV Lemgo Lippe. Nafciarze awansowali do ćwierćfinału Ligi Europejskiej!

Orlen Wisła Płock 28:28 TBV Lemgo Lippe

Skład Wisły: Adam Morawski, Admir Ahmetasević - Michał Daszek 5, Marek Daćko, Tin Lučin 1, Jan Jurecić 2, David Fernández 1, Abel Serdio 3, Leon Šušnja 1, Zoltán Szita 5, Przemysław Krajewski 1, Mirsad Terzić 1, Lovro Mihić 2, Niko Mindegía 1, Dmitrij Żytnikow 2, Sergei Kosorotov 3.

Skład Lemgo: Peter Johannesson, Finn Zeche - Lukas Hutecek 2, Bjarki Már Elísson 8, Isaías Guardiola 1, Frederik Simak 1, Jonathan Carlsbogård 1, Bobby Schagen, Kian Schwarzer, Tim Suton 7, Lukas Zerbe 4, Gedeón Guardiola 4, Andreas Cederholm, Michel Reitemann, Niko Blaauw.

Mecz rozpoczął się nie najlepiej dla Wiślaków, którzy popełniali masę błędów i rywale szybko odskoczyli na kilka bramek, prowadząc 5:2. Ich kilkobramkowa przewaga utrzymywała się przez dłuższy czas, aż w końcówce połowy doszliśmy do remisu 11:11 i ostatecznie schodziliśmy do szatni z tylko jedną bramką straty. Po wznowieniu gry trzymaliśmy się blisko przeciwników, ale to oni cały czas trzymali się na przodzie. Na pierwsze prowadzenie wyszliśmy na kwadrans przed końcem - 21:20, ale szybko je straciliśmy. Do końca meczu gra była bardzo wyrównana i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem, co jak najbardziej zadowalało płocczan! Awansowaliśmy do ćwierćfinału, w którym zagramy z Kadetten Schaffhausen. Szwajcarzy, co prawda, przegrali swój mecz sześcioma bramkami, ale rzucili więcej goli na wyjeździe i to oni awansowali do kolejnej fazy. Pierwszy mecz 26 kwietnia na wyjeździe!