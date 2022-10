PKN ORLEN inwestuje w gospodarkę obiegu zamkniętego. Koncern podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Koncern realizuje nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 proc. poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wspólnie z partnerem w tym projekcie, Wodociągami Płockimi, PKN ORLEN podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, który zakłada powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez koncern. Inwestycja, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

– Prowadzimy nowoczesny i zrównoważony biznes. Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, skutecznie wdrażamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne. Innowacyjny projekt „Blue Bridge”, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.