Wisła II Płock - Świt Staroźreby. Nafciarze wygrali Okręgowy Puchar Polski! Teraz czas na województwo!

Wisła II Płock 2:2 k. 5:4 Świt Staroźreby

Krzysztof Janus 28', Patryk Leszczyński 55 - Krzysztof Janus 41' (s), Michał Sobczak 90+5' (k)

Karne: Patryk Szczepański 0:1, Kacper Kondracki 1:1, Michał Sobczak 1:1 (bramkarz obronił), Marcin Więckowski 2:1, Mariusz Unierzyski 2:2, Jakub Basiński 2:2 (obrok słupka), Przemysław Kowalczyk 2:3, Jeremiasz Góralczyk 3:3, Gabriel Wiącek 3:4, Szymon Winiarkiewicz 4:4, Łukasz Kawecki 4:4 (nad poprzeczką). Dawid Szczepanik 5:4.

W finale Okręgowego Pucharu Polski rozegranym w Gostyninie, po raz trzeci z rzędu, zmierzyły się drużyny z IV ligi - Wisła II Płock i Świt Staroźreby. Przed rokiem lepsi po karnych okazali się Nafciarze, ale dwa lata wcześniej triumfowali staroźrebianie, stąd mecz zapowiadał się ciekawie. Pierwsza bramka dla Wisły padła po przejęciu piłki na prawej stronie boiska. Futbolówkę wyszarpał Kamil Dąbrowski, a następnie zagrał do Krzysztofa Janusa. Doświadczony zawodnik nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce i wyprowadzeniem swojej drużyny na prowadzenie. W 41. minucie Janus ponownie wpakował piłkę do siatki, ale tym razem nie miał powodów do dumy. Świt miał rzut wolny na prawej stronie boiska, bliżej linii środkowej. Długa piłka na dalszy słupek została zagrana głową, a następnie próbował ją wybijać piłkarz Wisły. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że ta wpadła do jego bramki. Wynik do przerwy już nie uległ zmianie. Na początku drugiej części gry natomiast akcję zaczynał Oskar Lodziński. Bramkarz zagrał piłkę na środek na lewą flankę do Patryka Leszczyńskiego. Ten wypuścił dalej Dąbrowskiego, który z kolei wycofał mu futbolówkę na skraj "szesnastki". Leszczyński nie uderzał siłowo, a posłał strzał po dalszym słupku i ponownie wyprowadził Nafciarzy na prowadzenie. Gdy wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty, w 95. minucie Świt otrzymał rzut karny, którego na bramkę zamienił Michał Sobczak. Mecz zakończył się remisem i o końcowym triumfie zadecydował konkurs jedenastek, które lepiej egzekwowali Nafciarze. Wisła zdobyła zatem Okręgowy Puchar Polski i zapewniła sobie udział w Wojewódzkim Pucharze Polski, który odbędzie się w rundzie wiosennej.