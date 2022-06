Wisła Płock. Dwa sparingi i dwie wygrane. Wygrywamy z Radunią Stężyca i Arką Gdynia Damian Kelman

Przygotowania Wisły Płock wchodzą w decydującą fazę. We wtorek Nafciarze rozegrali dwa sparingi, po których ruszyli w drogę do Płocka. Zawodnikom Pavola Stano udało się wreszcie zwyciężyć i to aż dwa razy w ciągu jednego dnia!