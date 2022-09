Brody Duże. Zderzenie z łosiem na drodze krajowej nr 62. Kierowca i pasażerka wylądowali w szpitalu. Zwierzę zginęło na drodze

Wypadek z łosiem na DK62

Opisywana sytuacja miała miejsce w niedzielę, 18 września, około godziny 19:00 na drodze krajowej nr 62 w Brodach Dużych (gmina Mała Wieś). Na prostym odcinku drogi kierowca fiata potrącił dzikiego łosia, który przebiegał przez jezdnię. W wyniku zderzenia ze zwierzęciem, 52-letni płocczanin kierujący autem oraz jego 39-letnia pasażerka z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali. Łoś zginął na miejscu, a jego zwłoki zostały zabezpieczone przez odpowiednie służby. Na miejscu odbywał się natomiast ruch wahadłowy.

Policjanci apelują o ostrożność

Mundurowi apelują do kierowców, by podczas przejeżdżania przez tereny leśne, ale też pola i łąki, zachowali szczególną ostrożność. W takich miejscach często na jezdnię wybiegają dzikie zwierzęta, jak i zwierzęta gospodarskie. W wyniku zderzenia rozpędzonego samochodu z ogromnym zwierzęciem, może dojść do tragedii.