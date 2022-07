Grzybów. Zderzenie dwóch samochodów. Ciężarna kobieta trafiła do szpitala

Do sytuacji doszło w niedzielę, 24 lipca, w godzinach popołudniowych. Na drodze w okolicach granicy gmin Słubice i Iłów zderzyły się dwa samochody osoby - Citroen i Volkswagen. W miejscowości Grzybów na drodze wojewódzkiej nr 575 w rowie wylądowały dwa samochody. Co ciekawe, do zdarzenia doszło w powiecie płockim, ale pojazdy wylądowały w rowie w powiecie sochaczewskim.

- Z nieoficjalnych informacji wynika, iż obydwa pojazdy osobowe marki Volkswagen i Citroen poruszały się drogą wojewódzką w kierunku Iłowa. W trakcie manewru wyprzedzania, którego dokonywał kierujący Volkswagenem, z niewyjaśnionych przyczyn doszło do kontaktu między pojazdami, najprawdopodobniej Citroen zjechał ze swojego pasa ruchu. Kontakt między pojazdami był przyczyną zdarzenia drogowego. Pojazdy po zdarzeniu znajdowały się na terenie powiatu sochaczewskiego, ale samo zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu płockiego. - poinformowała OSP Słubice.