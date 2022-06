Słupno. Wypadek z udziałem motocyklisty. Do podobnego doszło w Zaździerzu. Kierowcy jednośladów trafili do szpitala

Wypadek motocyklisty w Słupnie

Pierwszy wypadek miał miejsce chwilę po godzinie 17:00 w Słupnie. Wówczas to 44-letni kierowca volvo, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy motocykla honda. Doszło do zderzenia, w wyniku którego motocykl uderzył jeszcze w nadjeżdżającego z naprzeciwka renault trafic. 48-letni kierowca jednośladu z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala.