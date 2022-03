Śmiertelny wypadek w Kosinie. Zginęła matka i syn. Troje najmłodszych dzieci zostało z ojcem. Potrzebne wsparcie

Śmiertelny wypadek w Kosinie

10 grudnia 2021 roku w Kosinie w gminie Radzanowo doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. W wyniku poniesionych obrażeń osoby jadące samochodem zmarły na miejscu. Była to 37-letnia kobieta i jej 17-letni syn.

Rodzina rozbita przez wypadek

Śmierć kobiety i jej syna okazała się być nie tylko wstrząsem psychicznym dla rodziny, ale miała dużo większe negatywne skutki. 37-latka osierociła trójkę dzieci, które teraz zostały z samym tatą, a ten musi się nimi opiekować i jednocześnie pracować, co sprawia, że rodzina znajduje się w trudnej sytuacji. Tematem zainteresowała się Fundacja Auxilia, która przedstawiła szerszy kontekst tej tragicznej sprawy. Poniżej zamieszczamy tę informację.

O wypadku

Anna znalazła w internecie łóżko do sprzedaży. Chciała je kupić dla jednego ze swoich dzieci. Mieli pojechać po mebel z mężem po południu, ale najstarszy 17-letni syn akurat nie poszedł do szkoły (bo została zamknięta ze względu na kwarantannę) i pojechał z nią. Wracając wpadli w poślizg i doszło do wypadku. Niestety śmiertelnego wypadku – zarówno mama, jak i jej syn zginęli w tym zdarzeniu.