Wisła Płock. Adam Chrzanowski i Piotr Zieliński zostają w Wiśle. Trener Marek Brzozowski odchodzi, ale nie z klubu

30 czerwca oficjalnie zakończył się sezon 2021/22. Oznacza to, że wiele umów dobiegło końca. Jest to też najlepszy okres, by określić swoje cele i plany na nowy sezon. Wisła Płock poinformowała wczoraj o dalszych ruchach personalnych.

Adam Chrzanowski wykupiony z Włoch

Przede wszystkim, w pierwszej drużynie Wisły Płock pozostanie Adam Chrzanowski. Nafciarze doszli do porozumienia z włoskim klubem, z którego był do nas wypożyczony przez ostatnie pół roku - Pordenone Calcio. Wisła wykupiła polskiego obrońcę, a ten podpisał z naszym klubem kontrakt do końca czerwca 2025 roku. 23-letni obrońca jesienią rozegrał tylko cztery spotkania w Serie B, stąd zdecydował się na zmianę otoczenia i powrót do Polski. Wisła skorzystała z tej okazji, poszerzając swoje możliwości manewru, ponieważ Chrzanowski może grać zarówno na środku, jak i lewej obronie. Przez pół roku w Płocku rozegrał dziewięć meczów w PKO Ekstraklasie i wypadł na tyle dobrze, że pion sportowy zdecydował się dać mu szanse na dłużej.

Piotr Zieliński na dłużej w WIśle

Kolejnym zawodnikiem, który będzie kontynuował swoją przygodę z Wisłą Płock, jest Piotr Zieliński. Wisła podpisała nowy kontrakt z 23-letnim bramkarzem, który będzie występował w naszym zespole do 30 czerwca 2024 roku. Zieliński jest wychowankiem naszego klubu, ale w seniorskiej piłce nie otrzymał jeszcze żadnej szansy na pokazanie swych umiejętności. W sezonach 2019-2021 zaczynał ogrywać się w trzeciej lidze w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Rundę jesienną minionych rozgrywek spędził natomiast w Kasztelanie Sierpc w lidze okręgowej. Po pół roku wrócił do Płocka i został zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy, a nawet znajdował się na ławce rezerwowych, ale na debiut cały czas musi czekać.

Marek Brzozowski przestaje pełnić obowiązku trenera, ale pozostaje w akademii

Z końcem czerwca swoje obowiązki w rezerwach Wisły Płock przestał pełnić natomiast Marek Brzozowski, który od 2020 roku był pierwszym trenerem drugiego zespołu Nafciarzy. Szkoleniowiec nie spełnił pokładanych celów i nie wywalczył awansu do III ligi, stąd taka decyzja władz klubu. Brzozowski nie odchodzi jednak z Wisły. Niemalże od początku obecności w klubie, obowiązki trenera łączył z pracą jako dyrektor do spraw szkolenia młodzieży. Na tym szczeblu wypełnił swoją rolę wręcz do perfekcji, odpowiadając za szereg spraw organizacyjnych. Wielu zawodników poczyniło zauważalne postępy, czego najlepszym dowodem jest tegoroczny awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów dwóch naszych roczników.

Letnie ruchy kadrowe w Wiśle

